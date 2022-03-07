Москва, 7 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Еще пять населенных пунктов на Украине взяли под контроль Вооруженные силы (ВС) России. Об этом 7 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков журналистам.

Минобороны России Спецназ ВС России

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«Подразделения российских ВС взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка, — сказал Конашенков. — Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь».

Как передавало ИА REGNUM, о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, объявил 24 февраля глава России Владимир Путин. По его словам, цель операции — защита подвергавшихся издевательствам со стороны киевского режима людей.