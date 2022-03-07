Екатеринбург, 7 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 исцелились ещё 3007 пациентов. Эти данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 234 004 гражданина. А выявили коронавирус у 384 041 человека.

516 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. От COVID-19 скончались уже 10 358 граждан.