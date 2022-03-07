Минск, 7 марта, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Беловежской пуще начался третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Об этом 7 марта сообщает посольство России в Белоруссии.

ИА REGNUM Украина — Россия

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В ходе встречи стороны планируют обсудить ряд вопросов.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Цель операции, по словам российского лидера, защита людей, которые несколько лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.