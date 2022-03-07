Москва, 7 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили операцию по защите республик Донбасса. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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»Предметно обсуждены гуманитарные аспекты текущей ситуации, — говорится в сообщении. — В. Путин, в частности, подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан».

Путин подчеркнул, что от националистов на Украине, которые по сути используют тактику террористов, прикрываясь населением, исходит основная угроза.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, цель которой — защита людей, которые восемь лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Кроме того, спецоперация направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.