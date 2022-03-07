Москва, 7 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Россия сообщила Украине, что может прекратить операцию «в любой момент», если Киев выполнит условия РФ. Об этом 7 марта сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, Украина должна признать Крым российским, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, Украина должна внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».