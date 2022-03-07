Донецк, 7 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Заявления Киева, что они думают о людях и сделают все, чтобы спасти их жизни, — это ложь, никто ничего не делает. Об этом 7 марта заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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"На данный момент (из Мариуполя) смогли выйти через Виноградное 106 человек, из них — 11 детей. На сегодня пока тишина, что в Мариуполе, что в Волновахе. Поэтому заявления киевских властей, что они думают о людях, — это ложь, никто ничего не делает», — отметил он в эфире «Россия 1».

На тех людей, которые пытались эвакуироваться накануне из Мариуполя по гумкоридорам, украинскими военными было совершено нападение, были погибшие, добавил Басурин.