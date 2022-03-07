Тбилиси, 7 марта, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили опроверг обвинения, раздающиеся с Украины, о секретных переговорах между Тбилиси и Москвой и тесном экономическом сотрудничестве между ними, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

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Давиташвили утверждает, что несколько компаний из Грузии направили заявку на экспорт продукции животного происхождения в Россию в 2020 году, и после этого никаких связей с Россией не было. По его словам, частные компании были заинтересованы в выходе на новый рынок, и правительство не вело никаких секретных переговоров.«Что касается секретных переговоров и некоторых заговоров, я говорю это ответственно от имени правительства Грузии — это сплетни! Некоторые люди обсуждают это, высказывают свои версии в соответствии со своим воображением», — сказал Давиташвили.

Министр призвал считать эту тему закрытой. «Мне всё равно, какая это страна, официальное лицо, частное лицо и кто-то ещё делают такие заявления. Давайте закончим с инсинуациями», — сказал Давиташвили.

Напомним, что украинские СМИ обвинили грузинское правительство в тайных переговорах с Россией.