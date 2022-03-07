Пекин, 7 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. По итогам двух первых месяцев текущего года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 38,5%, составив $26,431 млрд. Это 7 марта следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.

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Уточняется, что экспорт из Китая в Россию за указанный период возрос на 41,5% в годовом выражении, составив $12,617 млрд. В то же время, импорт российских товаров в КНР за это же время составил $13,813 млрд, увеличившись за это время на 35,8%.

При этом товарооборот между Россией и Китаем по итогам минувшего года составил рекордные $146,887 млрд, увеличившись на 35,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерн Boeing заявил, что приостанавливает покупку титана из РФ и закрывает техотделы в Москве и Киеве.