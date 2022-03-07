Тбилиси, 7 марта, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В своём видеоблоге бывший высокопоставленный сотрудник КГБ СССР, а ныне журналист и гражданин США Юрий Швец заявил, что некоторые государства, в том числе Грузия, вели секретные переговоры с Кремлём, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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По словам Швеца, эти страны согласились помочь Москве избежать санкций. «Как стало известно, ряд стран, в том числе независимых государств, тайно вели переговоры с Кремлем и согласились помочь Москве обойти санкции, введенные против России на прошлой неделе, к этим странам относятся Грузия, Азербайджан и Армения. Речь идет о том, что Тбилиси стал узлом авиаперевозок из России в другие страны и обратно, то есть там будут садиться российские самолеты, загруженные товарами, российские товары сначала будут оформлены и упакованы под видом грузинских, а затем продукция, произведённая в России, будет доставляться как грузинская продукция», — утверждает Швец.

Сегодня министр экономики Леван Давиташвили опроверг эту информацию после заседания правительства и назвал это провокацией. Ранее украинские СМИ сообщили, что правительство Грузии солгало украинскому посольству о переговорах, которые велись с Российской Федерацией во время продолжающейся спецоперации на Украине.