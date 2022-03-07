Краснодар, 7 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в больницы доставлены 247 человек с заражением коронавирусом, данные опубликованы 7 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Это на 50 госпитализаций меньше, чем накануне, 6 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 1 207 жителей, это почти на 300 случаев меньше, чем сутками ранее.

«В Краснодаре COVID-19 подтвердили у 364 человек. В Горячем Ключе заразился 91 житель, в Новороссийске — 64, в Сочи — 54, в Брюховецком районе — 42, в Ейском — 37», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 235 593 случая заражения коронавирусом, выздоровели 209 555 человек. 10 483 пациента спасти не удалось.

На утро 7 марта в коронавирусных стационарах региона остаются4 168 пациентов, амбулаторно лечатся 18 184 человека. В тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких находятся 104 пациента, ещё пять на ЭКМО.