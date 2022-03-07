Тбилиси, 7 марта, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Представители грузинской оппозиции считают, что среди въехавших за последнее время на территорию Грузии российских граждан обязательно должны находиться шпионы и диверсанты, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Сплошной шпионаж

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Известная своими резкими антироссийскими высказываниями депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили провела специальный брифинг, посвящённый этому вопросу.

По словам Мамулашвили, она обратилась с министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури с требованием дать объяснение по поводу мер, предпринятых начиная с 2013 года грузинскими правоохранительными органами для выявления российской агентуры.

«Сегодня мы обратились с письмом к Гомелаури, потому что видим, что в последние несколько дней в Грузию массово ввозятся граждане с российскими паспортами, и это не контролируется. Учитывая тот факт, что среди этих людей, к сожалению, есть диверсанты, мы считаем важным выяснить, какие меры принимает государство и каковы механизмы контроля. Мы просим Гомелаури предоставить нам информацию о количестве лиц, задержанных за шпионаж, и размере санкций, примененных к ним», — заявила Мамулашвили.

Мамулашвили особо подчеркнула, что аналогичная ситуация сложилась в последний год на Украине, куда массово въезжали российские граждане, которые сейчас активно занялись «подрывной деятельностью». По мнению Мамулашвили, подобное развитие событий угрожает и Грузии.

Напомним, что родным братом Ноны Мамулашвили является Мамука Мамулашвили, много лет возглавляющий вооружённый отряд грузинских боевиков в Донбассе.