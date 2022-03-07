Вашингтон, 7 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Число скончавшихся от COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 6 млн человек, передает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, и других открытых источников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что с начала пандемии скончались 6 млн 97 человек, всего зарегистрировано более 446 млн случаев заражений.

Между тем за истекшие сутки на территории России госпитализировали 3804 пациентов с COVID-19, также было выявлено 73 162 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 7 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.