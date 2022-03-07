Ростов-на-Дону, 7 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Россию за последние сутки эвакуировано более 6 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 7 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 6000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, находятся более 6 тыс. беженцев из Донбасса, более половины из них — дети.