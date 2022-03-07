Минск, 7 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Делегация России прибыла в Белоруссию для проведения третьего раунда переговоров с Киевом. Об этом 7 марта сообщает белорусское государственное агентство БелТА.

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«Российская делегация прибыла в Беларусь для проведения третьего раунда переговоров с Украиной», — говорится в материале агентства.

Также уточняется, что переговоры должны пройти в Беловежской пуще и добавляется, что делегация Украины должна прибыть на переговоры во второй половине дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли Горловку в ДНР, выпустив по городу 40 ракет из БМ-21 «Град».