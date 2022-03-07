Донецк, 7 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. 7 марта ВСУ обстреляли Горловку в ДНР, выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», передает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Ранее сообщалось, что выпущенная ВСУ ракета «Точка-У» сбита силами ПВО в районе Старобешевской ТЭС.

Также в 10:30 ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР, выпущено 8 снарядов калибра 122 мм.