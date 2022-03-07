Москва, 7 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. ВКС и ПВО России сбили 14 самолетов, дронов, вертолетов Украины, в том числе ударный «Байрактар», сообщил 7 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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Истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты ещё один Су-25 в районе Гостомеля, три Су-27 ВВС Украины в районе Полтавы, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и 8 беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2».

Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены 3 зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и 2 радиолокационных станции ВСУ.