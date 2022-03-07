Москва, 7 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Российская делегация вылетела в Белоруссию для проведения третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом 7 марта сообщает «Sputnik Беларусь» в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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«Делегация РФ вылетела в Беларусь на третий раунд переговоров с Украиной», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что менее чем за неделю Соединенные Штаты и Североатлантический альянс (НАТО) поставили властям Украины свыше 17 тысяч единиц противотанкового оружия.