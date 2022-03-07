Вашингтон, 7 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Менее чем за неделю Соединенные Штаты и Североатлантический альянс (НАТО) поставили властям Украины свыше 17 тысяч единиц противотанкового оружия. Об этом 7 марта сообщает газета New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

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"Менее чем за неделю США и НАТО перебросили более чем 17 тысяч единиц противотанкового оружия, включая Javelin, через границы Польши и Румынии», — говорится в материале издания.

Также уточняется, что указанное оружие было выгружено с больших военных грузовых самолетов для последующей его доставки в Киев и другие большие украинские города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трасса Горловка — Донецк была перекрыта из-за обстрела ВСУ.