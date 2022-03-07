Москва, 7 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ взяли под контроль еще шесть населенных пунктов на Украине, сообщил 7 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Подразделения российских ВС взяли под контроль населенные пункты Новодонецкое, Новомайорское, Урожайное, Загорное, Дорожнянка, Чаривное.

Всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины.

Среди них: 82 пункта управления и узла связи ВСУ, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Оса», «Бук М-1», 76 радиолокационных станций.

Уничтожены: 827 танков и других боевых бронированных машин, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, 84 реактивные системы залпового огня, 78 беспилотных летательных аппаратов.