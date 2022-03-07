Ростов-на-Дону, 7 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 2132 человека, выписаны с выздоровлением 2567 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 марта в донском правительстве.

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Наибольшее число заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (552), Таганроге (121), Шахтах (107). 19,5% заразившихся — люди старше 66 лет, чуть более 13% — дети.

Победить COVID-19 не смогли восемь мужчин в возрасте от 63 до 86 лет.

Всего в Ростовской области подтверждено 338 166 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 305 373 ковид-пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 447 человек.