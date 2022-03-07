Цена на газ в Европе впервые превысила $2600 за 1000 куб. м
Лондон, 7 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $2600 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Газ
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»
По данным торговой площадки, в настоящее время стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $2600 за 1000 куб. м.
Рост цены на голубое топливо в Европе составляет более чем 20%.