Лондон, 7 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $2600 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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По данным торговой площадки, в настоящее время стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $2600 за 1000 куб. м.

Рост цены на голубое топливо в Европе составляет более чем 20%.