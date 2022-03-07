Пекин, 7 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Истинная цель Индо-Тихоокеанской стратегии США — попытка создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО, заявил 7 марта глава МИД КНР Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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"Цель Индо-Тихоокеанской стратегии состоит в том, чтобы попытаться создать Индо-Тихоокеанскую версию НАТО», — сказал Ван И на пресс-конференции.

Он отметил, что данная стратегия направлена на поддержание гегемонистской системы, где доминируют США, которая наносит удар по структуре регионального сотрудничества, в основе которой — сотрудничество в рамках АСЕАН.

Ранее руководитель Шанхайского научного общества по России, Восточной Европе и Центральной Азии Лю Цзюнь в статье для издания Global Times заявил, что Соединенные Штаты «подливают масло в огонь и раздают ножи» в ситуации на Украине, в то время как Китай призывает снизить уровень напряженности и урегулировать этот кризис мирно.