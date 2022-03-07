Москва, 7 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В России ситуация на рынке труда усугубилась уходом иностранных компаний с российского рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 марта заявила профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Наталья Красюкова. Так она прокомментировала планы властей РФ поддержать занятость в стране в связи с тем, что ряд зарубежных компаний решили уйти с российского рынка.

ИА REGNUM В труде

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«Экономические санкции Запада против России нарушают баланс во многих сферах общественных отношений как внутри страны, так и за ее пределами. Это справедливо и для рынка труда, — сказала она. — Появляются реальные угрозы спада экономики, снижения уровня и качества жизни, заработной платы, ухудшения условий труда и ряд других. Нынешняя ситуация на рынке труда усугубилась с уходом иностранных компаний с российского рынка».

По ее словам, основными направлениями, которые потенциально могут войти в пакет правительственной поддержки занятости в данный период, могут стать меры, направленные на поддержание доходов работающих и временно оставшихся без работы граждан.

«Кроме того, это могут быть шаги, нацеленные на поддержку бизнеса в период экономических санкций (предоставление отсрочки по налогам и взносам, аренде, выплате кредитов, ограничение проверок, предоставление возможности льготного кредитования хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса), поддержку системообразующих предприятий, снижение территориального разделения занятости за счет развития механизма регулирования распределения рабочей силы и расширения общероссийского банка вакансий», — сказал Красюкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения призывал принять меры для сохранения рабочих мест и социальных гарантий граждан России.