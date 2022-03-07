Краснодар, 7 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Патриотический пробег в поддержку Вооружённых Сил России состоялся в Краснодаре 6 марта.

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Колонна из 80 автомобилей с символами «Z», российскими флагами и георгиевскими лентами проехала по центральной магистрали города — улице Красной. В числе участников автопробега были представители ряда общественных организаций, просто жители города. Ряд автомобилистов присоединился к колонне уже по ходу её следования.

Участники автопробега доехали до мемориала «Воинам — освободителям Краснодара», где совместно с казаками Кубанского казачьего войска возложили цветы. После этого участники акции на автомобилях выстроились в виде символа Z на площадке у памятника.

Как сообщало ИА REGNUM, автопробеги в поддержку президента РФ Владимира Путина и российских военнослужащих проходят по всей стране.