Москва, 7 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Иностранные наемники, о прибытии 16 тыс. которых на Украину ранее заявил Владимир Зеленский, согласно международным нормам, не имеют права на статус военнопленного. Об этом 7 марта напоминает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Дейнека. Наемник интервентов

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Уточняется, что, согласно данным Минобороны РФ, отправкой на Украину иностранных наемников активно занимаются несколько стран Европы, а Польша является их главным перевалочным пунктом.

При этом, отмечается, что, несмотря на то, что Зеленский называет их «добровольцами», даже зарубежные СМИ практически не скрывают, что выступление Зеленского стало сигналом для профессиональной вербовки наемников частных военных компаний (ЧВК), для чего украинский МИД даже создал специальный сайт, на котором указаны страны, в которых можно записаться для участия в боевых действиях на территории Украины.

Также указывается, что вербовка наемников ведется и через западные СМИ и официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, отметил, что военная разведка США развернула масштабную агитационную кампанию по набору контрактников для отправки на Украину.

Кроме того, этот факт подтверждают и официальные заявления властей ряда европейских стран для своих граждан о недопустимости таких действий. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также власти Германии, Австрии и Франции.

«Напомним, что Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятая резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1989 года запрещает государствам-членам вербовать, использовать, финансировать и обучать наемников. Таким образом, прямыми нарушителями международного права на данный момент уже однозначно являются Украина, Польша, Хорватия, Чехия, а также под подозрением находятся еще ряд западных государств», — говорится в материале издания.

«Важно заметить, что международные нормы лишают наемников права на статус военнопленного. Поэтому российские вооруженные силу в ходе операции имеют полное право на их уничтожение на месте, как экстремистов, к положению которых эти «добровольцы» ближе всего по утвержденным ООН правовым нормам», — также добавляется в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Миллипосетил секретный аэродром на границе с Украиной, который стал центром поставок оружия в эту страну.