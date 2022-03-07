Луганск, 7 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске, сообщили в СК РФ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске», — отмечается в сообщении.

Также он поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных к обстрелу лиц.

Ранее в ЛНР сообщили о пожаре на нефтебазе, по которой ВСУ произвели удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У».