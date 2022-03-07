Москва, 7 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Решение правительства Германии о поставках оружия Киеву вызывает у России разочарование, также Москва обеспокоена тем, что оно может попасть в руки террористов и мародеров. Об этом 7 марта заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА Новости.

Pixabay.com Здание МИД РФ

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"Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР», — сказал он в ответ на вопрос о том, каким образом указанное решение Берлина отразится на отношениях России и Германии.

Также Тяпкин отметил, что такое решение немецких властей вызывает серьезную озабоченность, так как в существующей ситуации это оружие может попасть на Украине в руки террористов и мародеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские сенаторы — от Демократической и Республиканской партий — выступили против введения бесполетной зоны на Украине.