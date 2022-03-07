Шахты, Ростовская область, 7 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Ростовской области кадеты провели акцию в поддержку президента России Владимира Путина и Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Булатова Екатерина ИА REGNUM Кадеты

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Кадеты Шахтинского генерала Якова Петровича Бакланова казачьего кадетского корпуса организовали флешмоб. На плацу юные казаки выстроились в огромную букву «Z». Таким образом, кадеты выступили «Zа мир», «Zа победу», «Zа Россию» и «Zа скорое окончание восьмилетней войны».

Шахтинские кадеты также выразили слова поддержки армии России.