Донецк, 7 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов ДНР. Об этом 7 марта заявил замначальника Управления Народном милиции ДНР Эдуард Басурин.

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Украинские силовики 17 раз вели огонь по территории республики из реактивных систем залпового огня «Град» и тяжелой артиллерии и минометов.

Ранее сообщалось, что электроподстанция, питающая производственные мощности Енакиевского металлургического завода, была обесточена в результате обстрела со стороны ВСУ.

Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с националистами готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова. Об этом сообщили в Минобороны России.