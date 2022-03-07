Пекин, 7 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Из-за ранее принятого в России закона о введении административной ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению антироссийских санкций китайская соцсеть TikTok приостановила распространение нового контента и проведение стримов (прямых эфиров — ред.) в России. Об этом 7 марта сообщается на странице компании в соцсети Twitter.

TikTok

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«В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и (размещение — ред.) нового контента на нашем видеосервисе», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что ограничения не коснутся службы обмена сообщениями TikTok.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США обеспокоились решением Роскомнадзора о блокировке социальной сети Facebook на территории России.