Вашингтон, 7 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Андреа Котарак — депутат Европарламента от Франции — заявил, что страны-участницы НАТО первыми нарушили международное право, когда начали военную операцию в Югославии.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«…Первыми, кто выбросил все принципы международного права в корзину, были сами члены НАТО. В Сербии, когда они приняли решение напасть, даже несмотря на мнение Совета Безопасности», — сказал он «Известиям».

Он считает, что прежде, чем обвинять Россию на фоне спецоперации на Украине, нужно вспомнить о вторжении в Ирак в 2003 г. и бомбардировках Сербии в 1999 г.