Екатеринбург, 7 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Против России ведётся война, как информационная, так и экономическая. Об этом заявил журналистам замглавы Общественной палаты Свердловской области Вадим Савин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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По его словам, она идёт как против солдат и представителей спецслужб, так и против всего населения. И если раньше считалось политкорректным говорить, что у нас есть западные партнёры, то сейчас можно называть вещи своими словами. «Нет никаких партнёров, враги. Причем они нас первыми обозначили врагами», — сказал активист.

Он также добавил, что в 1945 году наши деды и прадеды не победили фашизм. У Гитлера выросла новая голова, и она готовилась все эти годы, чтобы снова на нас напасть. Поэтому вся страна должна быть единым фронтом. А как минимум в информационном плане нужно быть надёжным тылом для наших солдат и поддерживать их.