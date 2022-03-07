Москва, 7 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России с помощью беспилотников будут контролировать эвакуацию по гуманитарным коридорам из четырех украинских городов — Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Об этом 7 марта сообщили журналистам в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

Беспилотник

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Уточняется, что российские ВС собираются вести с помощью беспилотников контроль за эвакуацией по гуманитарным коридорам и потому попытки киевских боевиков сорвать выход мирных жителей будут бессмысленными.

Также указывается, что гуманитарные коридоры из Киева будут открыты через Гостомель, Раковку, Сосновку, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (Белоруссия) и Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию.

Из Мариуполя будут открыты два гумкоридора: в направлении Новоазовска, Таганрога, Ростова-на-Дону и далее в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; а также в Портовское, Мангуш, в обход — Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов и Запорожье.

Кроме того, гуманитарный коридор из Харькова открывается через Нехотеевку в Белгород. Из Сум первый коридор идет на Белгород через Суджу, второй — через Голубовку, Ромны, Лохвицу, Лубны и Полтаву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в понедельник, 7 марта, с 10:00 ВС России объявляют режим тишины, открывая с этого же времени гуманитарные коридоры из четырех украинских городов — Киева, Харькова, Сумы и Мариуполя