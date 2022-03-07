Ростов-на-Дону, 7 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Ростовские сотрудники ГИБДД в преддверии международного женского дня 8 Марта присоединились к традиционной акции «Цветы для автоледи». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта

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На Театральной площади с наступающим праздником инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС поздравили автомобилисток. Женщинам за рулём они вручали цветы и напоминали о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Инспекторы также пожелали автоледи удачи на дорогах.