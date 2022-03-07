В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД провели акцию «Цветы для автоледи»
Ростов-на-Дону, 7 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Ростовские сотрудники ГИБДД в преддверии международного женского дня 8 Марта присоединились к традиционной акции «Цветы для автоледи». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.
Дарья Драй ИА REGNUM
Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта
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На Театральной площади с наступающим праздником инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС поздравили автомобилисток. Женщинам за рулём они вручали цветы и напоминали о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
Инспекторы также пожелали автоледи удачи на дорогах.