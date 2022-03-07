Москва, 7 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В понедельник, 7 марта, с 10:00 мск Вооруженные силы (ВС) России объявляют режим тишины, открывая с этого же времени гуманитарные коридоры из четырех украинских городов — Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Об этом 7 марта сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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"Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эммануэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные силы России в гуманных целях с 10:00 7 марта 2022 года объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры», — указывается в сообщении.

Также уточняется, что российские ВС намерены вести с помощью беспилотников контроль за эвакуацией по гуманитарным коридорам и потому попытки киевских боевиков сорвать выход мирных жителей не будут иметь смысла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автопробег в поддержку российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине, прошел 6 марта в городе Скальбия (Сирия).