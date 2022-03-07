Вашингтон, 7 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Возможность разработки законопроекта о запрете поставок в США нефти и энергоресурсов из России рассмотрит палата представителей американского Конгресса. Об этом говорится в распространённом 6 марта письме спикера палаты Нэнси Пелоси.

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Палата в настоящее время изучает (возможность предложения — ред.) строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты», — говорится в нем.

Также указывается, что Конгресс США собирается «аннулировать» нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и это будет первым шагом по отмене доступа России к Всемирной торговой организации (ВТО).

Кроме того, отмечается, что также может быть рассмотрена возможность «повышения тарифов на российский импорт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что отказ руководства OneWeb от выполнения условий для дальнейшего сотрудничества с Россией по этому проекту сделал компанию фактическим банкротом.