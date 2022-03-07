Москва, 7 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Отказ руководства OneWeb от выполнения условий для дальнейшего сотрудничества с Россией по этому проекту сделал компанию фактическим банкротом, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Первому каналу.

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

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Ранее в Роскосмосе потребовали от компании OneWeb предоставить гарантии того, что их спутники не будут использоваться в военных целях. В OneWeb не выполнили это условие, поэтому российская сторона объявила о прекращении сотрудничества и отменила запланированные запуски спутников российскими носителями.

Рогозин объяснил, что в настоящее время европейские страны не могут перейти на использование собственных носителей для реализации этого проекта. Он отметил, что уже используемая ракета Ariane 5 не может работать вместе с разгонным блоком, обеспечивающим доставку спутников на целевые орбиты. А новый носитель Ariane 6 будет готов только через несколько лет.

«Компания OneWeb де-факто банкрот… Прямые потери — около 8 млрд долларов…», — подчеркнул Рогозин.

Компания OneWeb формировала группировку орбитальных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Пуски проводились на коммерческой основе российскими носителями. В настоящее время на орбиту выведено 428 из планируемых 648 спутников группировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта руководство Роскосмоса отменило планируемый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками компании OneWeb.