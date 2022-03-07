Париж, 7 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Показ российского художника-модельера Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Париже отменён по решению организаторов. Об этом сообщил глава Федерации высокой моды Ральф Толедано агентству France-Presse.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентин Юдашкин

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Толедано заявил, что организаторы отменили показ Юдашкина из-за того, что он «не выразил сомнения» в отношении российской специальной военной операции на Украине. Также в агентстве France-Presse напомнили, что Юдашкин занимался разработкой дизайна униформы российской армии.

Российский модельер должен был провести показ в онлайн-формате 8 марта. Ранее Юдашкин неоднократно принимал участие в мероприятиях в рамках Недели моды в Париже.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса от украинской агрессии 24 февраля. После этого правительства США, стран ЕС и их союзников, а также частные компании из этих стран, ввели санкции против российских физических и юридических лиц.