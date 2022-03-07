Москва, 7 марта, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Китайская соцсеть TikTok сообщила о прекращении распространения в России нового контента. Данное решение принято из-за подписанного президентом России Владимиром Путиным закона о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России и призывы к введению санкций в отношении РФ.

TikTok

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«У нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и (размещение — прим. ИА REGNUM) нового контента на нашем видеосервисе», — отмечается в сообщении компании.

Из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине в начале марта Роскомнадзору уже пришлось замедлить скорость работы Twitter. Также Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в РФ в ответ на ограничение доступа к российским СМИ.