Москва, 7 марта, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Назальную вакцину от COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи, могут зарегистрировать в Минздраве России раньше намеченного срока. Об этом 6 марта сообщил глава Центра Александр Гинцбург.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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Как пояснил специалист, Минздравом России был установлен срок до 17 марта. Это означает, что специалисты Центра имени Гамалеи будут писать отчёт на основании тех данных, которые будут получены к этому сроку. По словам Гинцбурга, сколько добровольцев удастся вакцинировать назальным препаратом от COVID-19 — по этим результатам и будет составлен отчёт.

Далее все результаты исследований будут представлены в Минздрав России, который решит вопрос о регистрации назальной вакцины. По мнению Гинцбурга, скорее всего, вакцина будет зарегистрирована раньше намеченного срока.

Также специалист уточнил, что на сегодняшний день назальную вакцину получили 104 добровольца, никаких побочных эффектов и осложнений у них не наблюдалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург заявил о начале испытаний «коктейля из моноклональных антител», предназначенного для лечения COVID-19.