Токио, 7 марта, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Обеспокоенность информацией о возможной провокации со стороны украинских военных в Харьковском физико-техническом институте, где находится экспериментальна ядерная установка, выразил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом 7 марта заявил сам политик в ходе парламентских дебатов.

Kishida.gr.jp Фумио Кисида

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Кисида уточнил, что сильно обеспокоен поступившей информацией и отметил, что ситуацию на Украине нельзя рассматривать только в контексте событий, происходящих в Европе. По словам премьер-министра Японии, проблема коснулась всего мира.

Как пояснил Кисида, из-за украинского кризиса пошатнулся международный порядок, в том числе в Азии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным Минобороны России, украинские националисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совместно с СБУ готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в Харькове. При этом радикалы планировали обвинить в экологической катастрофе военнослужащих России.