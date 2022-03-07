Военные России доставили жителям Херсона более 140 тонн гуманитарной помощи
Москва, 7 марта, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Более 140 тонн гуманитарной помощи доставили российские военные жителям украинского города Херсона. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Минобороны России.
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Колонна с гуманитарным грузом прибыла в Херсон из Республики Крым при содействии российских военных. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации обеспечивали безопасность передвижения колонны с гуманитарным грузом, а также выдачу продуктовых наборов жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов.
Жителям украинского города раздали мясные и рыбные консервы, крупы, растительное масло, хлеб, воду и другие продукты. Было организовано несколько точек выдачи в разных районах города.
Отмечается, что украинские националисты предпринимали попытки сорвать передачу гуманитарной помощи жителям города, запугивали людей, пришедших за продуктами. Однако благодаря умелым действиям российских военнослужащих и их выдержке удалось избежать провокаций и нарушений общественного порядка.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что МЧС России доставит жителям Донбасса 300 тонн гуманитарной помощи.