Токио, 7 марта, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Предпоследний, третий уровень опасности из четырёх возможных, присвоил территории России МИД Японии. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба японского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

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Третий уровень опасности по классификации МИД Японии означает рекомендацию отказаться от поездок в Россию. Кроме того, внешнеполитическое ведомство призвало граждан Японии покинуть территорию России любыми коммерческими рейсами, так как существует вероятность существенного ограничения возможности выезда. ПО данным японского МИД, в настоящее время в России находятся около 2,4 тыс. граждан страны.

МИД Японии поясняет, что такие шаги были предприняты в связи с ограничениями на авиаперелёты для российских авиакомпаний, которые ввели ряд стран мира, в связи с ситуацией вокруг Украины. Япония в настоящее время изучает возможность введения таких санкционных мер с учетом влияния на цепочки поставок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телекомпании из Японии опровергли информацию о своём уходе из России.