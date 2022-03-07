Москва, 7 марта, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Грузия неминуемо присоединится к режиму антироссийских санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

George Kvizhinadze Грузинский танец

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"Грузия не вводит санкции, потому что помнит 2008 год, чем это завершилось и чем это могло завершиться. Но, несмотря на это, Грузия санкции против России всё-таки скоро введёт. Потому что она вместе с Молдавией и вслед за Украиной подала быструю заявку на вступление в Европейский союз. Так как заявка сейчас находится на рассмотрении в ЕС, то Грузия будет вести себя исключительно в русле санкционной политики Евросоюза. Кроме того, Грузия сейчас будет выступать площадкой по формированию информационной деятельности российской оппозиции. Сейчас туда переезжает канал «Дождь». Там же будут и другие наши либеральные СМИ, которые закрываются на территории России. На проходящих в Тбилиси митингах против российской спецоперации на Украине активно пиарится бело-сине-белая тряпочка, так называемый флаг «Свободной России», — сказал эксперт.

Напомним, что грузинское правительство пока отказывается присоединяться антироссийским санкциям Запада.