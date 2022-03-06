Лондон, 7 марта, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Письмо в Интерпол с призывом приостановить доступ России к системе организации в связи со спецоперацией на Украине направила глава МВД Великобритании Прити Пател. Об этом 6 марта Пател сообщила в своём Twitter.

Richard Townshend Прити Пател

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Пател уточнила, что письмо было написано вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В нём содержится обращение к штаб-квартире Интерпола и к его исполнительному комитету с просьбой принять решение по немедленной остановке доступа России к системе международной организации.

Пател пояснила, что действия России на Украине являются, по её мнению, «прямой угрозой безопасности физических лиц и международному сотрудничеству правоохранительных органов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина потребовала исключения России из Интерпола и британская сторона поддержала этот запрос, пояснив, что будет содействовать принятию такого решения на международной арене.