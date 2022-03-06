Краснодар, 7 марта, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Казачий молебен в поддержку президента и армии России состоялся 6 марта в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Молебен

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В мероприятии приняли участие сотни казаков из всех муниципальных образований Краснодарского края, Республики Адыгея, атаманы районов, отделов Кубанского казачьего войска, духовенство.

«Сегодня мы собрались, чтобы поддержать нашего президента, нашу армию, друг друга в борьбе за единство Русского мира. Казаки Кубанского казачьего войска всегда готовы выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего», — сказал войсковой атаман Александр Власов.

Он также поблагодарил казаков за сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Вице-губернатор сообщил, что ведется работа по формированию мобилизационного людского резерва из числа представителей казачьих обществ.

В войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского состоялась божественная литургия в честь православного праздника Прощеное воскресенье.