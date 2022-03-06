Енакиево, ДНР, 6 марта, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Электроподстанция, питающая производственные мощности Енакиевского металлургического завода, была обесточена в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 марта сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Поступила информация о повреждениях в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины населенного пункта Енакиево… — говорится в сообщении. — В результате обрыва линии электропередач обесточена электроподстанция на территории Енакиевского металлургического завода».

По резервному вводу была запитана подстанция.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам, что три 220-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», а также танки и другое вооружение украинских формирований захватили в ходе успешных наступательных действий подразделения Народной милиции ДНР.