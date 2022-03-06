Москва, 6 марта, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Расследовать факт обстрела группы мирных граждан, покидающих Мариуполь, поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе СК.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Глава СК РФ указал на необходимость оперативного принятия всех мер, направленных на установление лиц причастных к преступной деятельности по уничтожению мирного населения, осуществить сбор и фиксацию доказательств», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что боевики нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска.