Луганск, 6 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике задержали два агента разведки Вооруженных сил Украины, которые планировали теракты в ЛНР и России. Об этом 6 марта сообщили в Министерство госбезопасности ЛНР.

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«Агенты минобороны Украины были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов, как в пределах Республики, так и на территории Ростовской области Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что задержанные проходили службу в «Правом секторе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В конце февраля они готовились к теракту на территории нефтебазы города Ровеньки. Однако из-за активации боевых действий в Станице Луганская куратор отменил задание.

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После перехода Станицы Луганской под контроль ЛНР разведчикам дали задание в период с 7 по 9 марта прибыть в Новошахтинск Ростовской области, чтобы совершить террористические атаки на объектах критической инфраструктуры.