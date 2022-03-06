Москва, 6 марта, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Проверить факты создания биологического оружия на территории Украины поручил российским следователям председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе СК.

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«Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений, глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что власти Украины экстренно заметали следы военно-биологической программы, которая выполнялась на территории страны и которая финансировалась Пентагоном.